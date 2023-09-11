В Сахалинской области в 2024 году хотят выпустить первую аудиокнигу о нивхах для незрячих

Она будет основана на графическом романе по мотивам нивхских легенд и сказаний "Тугун. Победитель двух солнц"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Сахалинская Энергия" в следующем году выпустит первую в Сахалинской области аудиокнигу по графическому роману о коренных малочисленных народах Дальнего Востока (КМНС) для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист управления корпоративных отношений компании Юлия Завьялова в кулуарах VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Первую аудиокнигу для незрячих и слабовидящих людей по графическому роману по мотивам нивхских легенд и сказаний "Тугун. Победитель двух солнц" мы планируем выпустить в 2024 году. Герои книги Тугун и Лаурик - нивхи. Это малочисленный народ, который проживает на Дальнем Востоке", - рассказала собеседница агентства.

По словам Завьяловой, для создания аудиокниги будут привлечены представители коренных народов. Планируется использовать народную музыку. Сам графический роман "Тугун. Победитель двух солнц" также был выпущен компанией "Сахалинская энергия" совместно с Сахалинским областным центром народного творчества в 2021 году. Книга основана на преданиях коренного народа Дальнего Востока - нивхов.

Компания "Сахалинская энергия" - оператор одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов "Сахалин-2", в рамках которого функционирует масштабная инфраструктура добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Ведущие международные и российские эксперты неоднократно отмечали ее социальные и экологические программы. Деятельность компании ведется на острове Сахалин, где проживают около 4 тыс. представителей основных коренных этносов: нивхи, уйльта, эвенки и нанайцы. Она поставила перед собой задачу способствовать развитию потенциала и устойчивого развития коренных малочисленных народов Сахалина, а также сохранению их уникальной культуры и языков.

При поддержке компании в свет вышли учебные пособия по уйльтинскому языку, многолетняя исследовательская работа "Эпос сахалинских нивхов", аудиодиск сказок Владимира Санги, сборник по фольклору и культуре сахалинских нивхов, тематические познавательные календари и другие издания. Помимо этого, "Сахалинская энергия" на постоянной основе проводит различного рода мероприятия для детей и взрослых - встречи, круглые столы, конференции, литературные чтения, обрядовый праздник Питул, семинары, направленные на сохранение и популяризацию культурного и языкового наследия КМНС.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.