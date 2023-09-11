Забайкалье планирует открыть лучшее в стране образовательное учреждение в сфере майнинга

Глава региона Александр Осипов отметил, что Дальний восток - самый большой рынок майнинга

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Забайкальский край планирует создание образовательного учреждения, которое будет обучать специалистов в сфере майнинга - деятельности для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Об этом глава региона Александр Осипов сообщил во время сессии "Образование и воспитание как основа независимости. В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Дальний Восток - самый большой рынок майнинга как таковой. И мы хотим лучшее образование, которое по майнингу может существовать, организовать на территории Забайкальского края. И хотим заглянуть в отрасли цифровой экономики, IT-разработки и так далее, потому что ими можно заниматься из любой точки мира", - сказал Осипов.

Он обозначил, что ежегодно из Забайкалья уезжают около 27-28 тыс. человек, из них 6-7 тыс. уезжают за образованием и часто не возвращаются. "Мы строим новый кампус, благодаря поддержке федерального центра, Москвы, президента [РФ], который решит эту задачу. Скорее всего, так, как мы его запланировали, он даст нам соответствующий приток. Потому что мы делаем полноформатную горную академию - уникальное образовательное учреждение в стране", - добавил губернатор.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.