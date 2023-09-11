Развитие острова Большой Уссурийский сделает его опорным узлом между РФ и КНР

Остров также рассматривают в качестве пилотной площадки по созданию международной территории опережающего развития с реализацией лучших практик в области внешнеторгового, инвестиционного и туристического сотрудничества

ТАСС, 11 сентября. Развитие логистической инфраструктуры острова Большой Уссурийский, который находится на российско-китайской границе на реке Амур, позволит ему стать опорным транспортным узлом двусторонней торговли. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития региона Виктор Калашников.

Развитие островов Дальневосточного федерального округа (ДФО) стало предметом обсуждения на отдельной сессии "Острова России. Уникальные возможности развития" на ВЭФ. Среди заявленных вопросов - ускорения развития островов, запуск новых проектов, дополнительные меры поддержки инвесторов и обеспечение инфраструктурой.

"Для Хабаровского края ключевым флагманским проектом российско-китайского сотрудничества является совместное освоение острова Большой Уссурийский. Новый автомобильный грузопассажирский пункт пропуска на острове в связке с [трассой] "Обходом Хабаровска" и "сухим портом" (транспортно-логистический комплекс - прим. ТАСС) в комплексе с планами Китая по развитию аналогичной инфраструктуры в уезде Фуюань позволят сформировать новый международный опорный транспортный узел, отвечающий национальным целям развития Дальневосточного федерального округа и РФ в целом", - сказал зампред.

По его словам, остров также рассматривают в качестве пилотной площадки по созданию международной территории опережающего развития с реализацией лучших практик в области внешнеторгового, инвестиционного и туристического сотрудничества. Ключевым вопросом является создание на территории острова Большой Уссурийский грузо-пассажирского пункта пропуска.

"Это придаст дополнительный импульс развитию автотранспортных грузовых перевозок, позволит задействовать транзитный потенциал Хабаровского края, сформировать условия для наращивания объемов экспорта транспортных услуг на базе планируемого <…> крупного транспортно-логистического комплекса "Сухой порт" с возможностью предоставления услуг по организации международных контейнерных интермодальных, мультимодальных перевозок", - отметил Калашников.

Среди основной номенклатуры экспорта, прежде всего, предполагается продукция резидентов территории опережающего развития - это строительные материалы, пиломатериалы, сельскохозяйственная продукция, продукты нефтепереработки.

Другие территории ДФО

На Дальнем Востоке есть еще несколько перспективных островных территорий, которые получили новый импульс развития. Среди них - остров Русский. Одним из крупнейших проектов острова стал Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Русский". Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На территории ИНТЦ появится не только научно-образовательная инфраструктура - научно-образовательные кластеры "Биомедицина", "Биотехнологии", "IT-парк", "Морская инженерия", но и социальные объекты: детский сад и школа для детей сотрудников и резидентов центра.

На территории острова Русский также создан специальный административный район. Его цель - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций. По данным пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, 62 компании, зарегистрированные на острове, - международные.

Кроме того, в начале 2022 года вступил в силу новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Инвесторы, зарегистрированные на Курилах после 1 января 2022 года, на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика (но не позднее чем до 31 декабря 2046 года) освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. Обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%.

За эти полтора года резидентами нового режима на Курилах стали 14 компаний. Они реализуют 20 проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. По числу резидентов новый режим уже обогнал своего предшественника - территорию опережающего развития "Курилы", созданную в 2017 году, ее резидентами являются восемь компаний.

По словам директора департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по сопровождению специального административного района (САР), члена наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) "Курилы" Павла Шейки, новых инвесторов привлекают сюда возросший интерес российских туристов к Курильским островам и установленный здесь особый преференциальный режим. Он сообщил ТАСС, что половина проектов, заявленных в двух преференциальных режимах, относится к сферам туризма и рыбопереработки. Именно эти направления являются основными драйверами развития Курильских островов.

ВЭФ 2023

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.