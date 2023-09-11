Финалистами хакатона по ИИ в Нижнем Новгороде стали 30 решений

Соревнования, организованные в гибридном формате, привлекли более 1,7 тыс. участников

ТАСС, 11 сентября. Команды-разработчики 30 решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) стали финалистами всероссийского хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", который прошел с 8 по 10 сентября в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба проекта.

"В Нижнем Новгороде наградили победителей всероссийского хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". По итогам хакатона 30 команд-финалистов разделили призовой фонд в 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Соревнования, организованные в гибридном формате, привлекли более 1,7 тыс. участников. Наибольшее количество зарегистрировавшихся команд представили Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую и Самарскую области, республику Башкортостан.

По данным руководителя проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" платформы АНО "Россия - страна возможностей" Ивана Агутенкова, 169 команд из 231 заявившейся (73%) дошли до этапа защиты разработок перед жюри.

"Нижегородская область для нас является ключевым партнером в развитии ИИ-отрасли в России. Важно, что хакатон интересен для партнеров, органов исполнительной власти, ведомств, и, что самое важное, для участников. <...> Некоторые команды все четыре года участвуют и побеждают. Есть и новички этого сезона, которые <...> показали отличные результаты. Такие команды мы поощряем дополнительными подарками и дарим путешествия по стране", - уточнил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Условия конкурса

Разработчики ИИ-систем искали решение одной из 10 технологических задач (кейсов), разработанных для конкурса крупными российскими организациями и компаниями, в числе которых Росатом, Центробанк, ОАО "РЖД", Rutube и другие.

За несколько дней команды создали такие ИИ-системы, как сервис для формирования графика работы ледокольного и транспортного флота на Северном морском пути, анализатор текстовых пресс-релизов кредитных рейтинговых агентств, интеллектуальный голосовой помощник машиниста, а также рекомендательную систему для пользователей видеохостинга и другие.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, руководство региона открыто для новых технологических разработок с использованием ИИ, а также готово рассматривать их "для внедрения в различных направлениях электронного правительства региона".

О проекте

Хакатон входит в число проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика". Организатором выступает Минэкономразвития РФ. Генеральный партнер - национальный видеохостинг Rutube.

В 2023 году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов, а также всероссийский и международный конкурсы.