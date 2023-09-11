В Забайкалье заявили, что для лучшего прогноза паводков нужно изучить изменения климата

Губернатор Александр Осипов подчеркнул, что комфортная жизнь любого человека начинается с вопроса безопасности его жизни и здоровья

ТАСС, 11 сентября. Масштабные научные исследования климата необходимо провести в Забайкальском крае, чтобы научиться лучше прогнозировать паводки и противостоять им. Таким мнением поделился губернатор Александр Осипов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во время сессии "Как предупредить, чтобы не ликвидировать", посвященной стихийным чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке.

"Первое мое предложение, что нужно все-таки взять, написать несколько хороших технических заданий, сделать серьезные научные исследования соответствующего масштаба, которые, во-первых, нам скажут куда все это идет. Потому что пока мы будем делать исследование, уже ситуация может еще больше усугубиться. Но надо хотя бы понимать, куда она идет, с какими последствиями практически мы столкнемся, что делать", - сказал Осипов.

Он подчеркнул, что комфортная жизнь любого человека начинается с вопроса безопасности его жизни и здоровья. Поэтому государство в ряде первоочередных задач должно предотвращать и ликвидировать ЧП. После проведения научного исследования изменения климата в Забайкалье получится выработать рекомендации и принять необходимые решения, а также выделить под них средства из федерального бюджета.

Губернатор также напомнил, что в последние три года Забайкальский край сталкивается с масштабными паводками, которые разрушают дороги, мосты, повреждают жилые дома. При этом из-за малоснежных, солнечных зим и штормовых ветров в регионе также остро стоит проблема лесных и степных пожаров.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.