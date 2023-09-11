Международный день коренных народов мира впервые пройдет в Красноярске

В регионе насчитываются около 17 тыс. человек восьми народностей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Международный день коренных народов мира с участием представителей стран Африки, Латинской Америки пройдет в Красноярске в 2024 году. Об этом на сессии "Диалог культур коренных народов России и Китая" Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил представитель региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Владимир Хоменко.

"В августе 2024 года в Красноярске впервые в Сибири пройдет международный день коренных народов мира. На него, помимо коренных народов России, приглашены представители коренных народов Африки, Латинской Америки. Также мы пригласили представителей народов из стран БРИКС", - сообщил Хоменко.

Он отметил, что международный день пройдет в формате фестиваля. "Задача обменяться опытом с зарубежными представителями коренных народов, посмотреть, чем живут люди. Также мы планируем провести мастер-классы, круглые столы", - пояснил Хоменко.

В Красноярском крае насчитывается около 17 тыс. человек восьми народностей, в основном живущих на Таймыре, - нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы, кето, чулымцы, селькупы.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.