В Забайкалье начался отопительный сезон

Котельные начали запускать в Тунгиро-Олекминском и Красночикойском районах, Каларском, Газимуро-Заводском и Тунгокоченском округах

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в первых пяти районах Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на вице-премьера правительства Алексея Сергейкина.

"Все котельные в пяти районах растоплены, по Тунгокоченскому округу одна школьная котельная затоплена, остальные по графику планируется затопить завтра. Проблем, к счастью, не наблюдается, рассчитываем, что и в дальнейшем их не будет", - приводятся в сообщении слова Сергейкина.

Котельные начали запускать в Тунгиро-Олекминском и Красночикойском районах, Каларском, Газимуро-Заводском и Тунгокоченском округах. Отопление в остальных районах Забайкалья планируют включить до 15 сентября.

Тунгиро-Олёкминский район, Тунгокоченский и Каларский округа Забайкалья имеют статус территорий Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что на 67 котельных в Забайкалье отключили электричество за неуплату. По данному факту прокуратура вынесла представление поставщику электроэнергии - директору компании "Читаэнергосбыт" Алексею Голикову.