Решетников заявил о расширении перечня госуслуг в новых регионах

По словам министра экономического развития, к концу 2023 года будут доступны функции минимального ожидания в очереди, а также получения услуг в электронном виде или в "Моих документах"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Перечень госуслуг для жителей новых регионов России к концу 2023 года будет расширен. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью Луганскому информационному центру.

"К концу года планируем в два раза расширить перечень госуслуг для жителей новых регионов. Им будет доступно все то же самое, что и гражданам в любом другом субъекте страны. То есть минимальное ожидание в очереди, возможность получить услугу в электронном виде или в одном месте в центре госуслуг "Мои документы", - сказал министр.

Министр сообщил, что за последнюю неделю заработали 18 обновленных отделений МФЦ, из них еще один флагманский центр в Запорожской области в городе Мелитополь.

Всего сегодня в новых регионах работают 88 отделений МФЦ, также действует выездное обслуживание в восьми мобильных комплексах. Центры открываются почти каждый день. С начала года они уже приняли более одного миллиона заявлений по федеральным и региональным услугам.

"Чаще всего люди обращаются за получением ИНН, СНИЛС, регистрацией на портале "Госуслуги", дубликатами документов ЗАГСов. Конечно, для этого нужно продолжать наращивать количество МФЦ, чтобы охватить нужными услугами всех жителей новых территорий. И такую работу вместе с региональными властями мы ведем", - добавил Решетников.

