В Волгоградской области создадут историко-археологический центр

С такой инициативой к властям региона обратились археологи

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Историко-археологический центр с реставрационными возможностями по предложению археологов создадут в Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации по итогам визита губернатора региона Андрея Бочарова к месту раскопок двух уникальных захоронений сарматской знати.

По данным властей, археологи в ходе раскопок обнаружили под Волгоградом захоронения сарматской знати, относящиеся к IV-II векам до н.э. В двух курганах были найдены различные артефакты, в том числе эллинистическая серебряная и глиняная посуда, бронзовые котлы, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы с железными стрелами, разнообразные золотые бляшки, украшавшие одежду.

"На территории Волгоградской области еще много тайн и секретов развития цивилизации. И поэтому считаю очень важным поддержать предложения археологов, историков и создать в регионе современный историко-археологический центр с реставрационными возможностями, который будет служить настоящему и будущему", - приводятся пресс-службой слова Бочарова.

Уточняется, что в фондах Волгоградского краеведческого музея находится коллекция сарматских древностей.

По данным властей, на территории Волгоградской области, где проходили пути кочевников, расположены более 1,2 тыс. памятников археологии, в том числе курганы. Данные объекты зарегистрированы в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ, их ежегодный мониторинг проводят специалисты профильного комитета и сотрудники Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры.