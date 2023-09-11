На Сахалине введут систему обращения с ТКО

Документ подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Российский экологический оператор" совместно с сахалинскими властями разработает на островах систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Стороны подписали соответствующее соглашение на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Документ подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

"Мы поставили перед собой задачу - сохранить природу наших островов. Для этого необходима, в частности, эффективная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня многое делается в этом направлении, например, почти во всех районах области внедрен раздельный сбор мусора. С помощью "Российского экологического оператора" правительство Сахалинской области получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду", - приводятся пресс-службой слова Лимаренко.

По информации областных властей, "Российский экологический оператор" подключится к сахалинским проектам по обращению с ТКО. Стороны договорились, что будут совместными усилиями разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности островного региона в области создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Также "Российский экологический оператор" изучит возможность оказать поддержку профильным проектам на Сахалине и Курилах (Сахалинская область). Стороны также будут обмениваться информацией и участвовать в рабочих группах по профильным вопросам.

"Российский экологический оператор" - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ Владимира Путина в 2019 году. Ее задачи - обеспечивать реализацию норм законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, развивать и совершенствовать это направление.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.