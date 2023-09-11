В Ярославской области планируют за год окупить затраты на весогабаритный контроль

Средства на создание в области сети пунктов весогабаритного контроля взяты из регионального Дорожного фонда

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ярославской области рассчитывает за год окупить региональную сеть пунктов весогабаритного контроля транспорта стоимостью 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

"Когда мы сделаем все пункты весогабаритного контроля, которые запланировали, то в общей сложности потратим 2,5 млрд рублей. А уже сейчас в виде штрафов нам пришло 500 млн рублей. Думаю, буквально за год мы вернем все деньги, которые потратили, и серьезно пополним наш Дорожный фонд", - сказал губернатор.

Он добавил, что средства на создание в области сети пунктов весогабаритного контроля взяты из регионального Дорожного фонда.

"Если мы не защитим наши дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Когда идут фуры с огромным перевесом - с карьеров, с металлом, лесом - это серьезная нагрузка на наши дороги", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, с начала 2023 года в регионе начала действовать система автоматического взыскания штрафов за превышение весогабаритных показателей, работающая без остановки транспорта. По словам Евраева, под контролем областного правительства будет установлено в общей сложности 25 пунктов весогабаритного контроля, пять из них уже работают, шесть начнут действовать в 2023 году, оставшиеся планируется установить к лету следующего года.

"Мы уже развернули нейросеть на пунктах весогабаритного контроля. Ее тяжело объехать. У нас в стране люди творческие, закрывают номера, придумывают много интересного. Могу сказать, что нейросеть работает, и вне зависимости от того, есть номера на машине или нет, фура будет идентифицирована, и штраф все равно придет", - добавил глава региона.