Во Владивостоке планируют создать набережную длиной до 10 км

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что существует большой запрос жителей на доступ к морю, но у города фактически нет целостной прибрежной полосы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья планируют сформировать во Владивостоке вдоль Амурского залива морской фасад с набережной длиной до 10 км, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"По предложению Максима Станиславовича [Орешкина] (помощника президента России - прим. ТАСС), Юрия Петровича [Трутнева] (вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе - прим. ТАСС) мы хотели бы сконцентрировать свои усилия на развитии строительства на территории, которое позволило бы нам оформить так называемый морской фасад вдоль Амурского залива. Такой подход сформирует набережную длиной до 10 км, и здесь нам потребуется поддержка правительства в решении вопроса строительства сквозной магистрали вдоль побережья, расширения мощности инженерной инфраструктуры, переноса ряда объектов", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что сейчас существует большой запрос жителей на доступ к морю, но на сегодняшний день у города фактически нет целостной прибрежной полосы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.