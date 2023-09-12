В Московском зоопарке в новый вольер вышел гигантский муравьед

Общая площадь площадки составляет около 200 кв. м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новый вольер для гигантского муравьеда открылся ко Дню города в Московском зоопарке. Это трехлетний самец по имени Диего, его вес составляет 48 кг, а длина от носа до кончика хвоста превышает 2 м, сообщили в пресс-службе.

"Для Диего специально был построен вольер на Старой территории зоопарка - около территории капибар. Ранее на этом участке жили эму, позднее отправившиеся в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге. Их территория был полностью переделана заново под видоспецифичные нужды муравьеда", - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводит пресс-служба.

Общая площадь вольера составляет примерно 200 кв. м, равномерно разделенных между уличной и внутренней частями. На уличной территории - почти полностью грунтовое покрытие, где обильно растут деревья, кустарники и травы. В основном это большие, курчавые и шаровидные ивы, а также маньчжурский орех - невысокие, но широкие деревья, в тени которых комфортно спать.

"Муравьеды любят рыть и разрушать, поэтому территория Диего наполнена искусственными термитниками, трухлявыми пнями и другими подобными объектами для развлечения. Посредине уличной территории - сухой бассейн с песком, укрытый среди больших валунов. Там удобно отдыхать. По границе уличного вольера проложен глубокий ров, в котором Диего сможет плавать, что свойственно муравьедам", - отметили в зоосаде.

Также во внутренних помещениях муравьеда есть три бассейна с водой, два из которых дополнительно оснащены душем, а еще один - водопадом. Муравьеды активно плавают, поэтому им важно иметь в своем распоряжении обширные источники.

"Внутренние помещения оснащены специальным напольным полиуретановым покрытием, чтобы сделать перемещения Диего максимально комфортными, а также особыми лампами, добавляющими солнечное освещение для этого южноамериканского животного", - заключили в пресс-службе.