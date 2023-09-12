Эксперт: программа "Приоритет-2030" сократила отток выпускников школ из ДФО на 10%

Исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев отметил, что участие в программе дает мощный импульс для развития региональных вузов округа

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Реализация программы "Приоритет-2030" позволила сократить отток выпускников школ из Дальнего Востока на 10%, до 30%. Об этом сообщил исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев.

"Мы фиксируем позитивный момент миграции, которая была тревожным триггером, катализатором принятия отдельного [дальневосточного] трека [программы "Приоритет-2030"]. У нас 40% ребят из Дальнего Востока уезжали поступать в вузы за пределы [макрорегиона], почти каждый второй школьник выбирал вуз за пределами Дальнего Востока. По последним данным Минобрнауки РФ, это число снизилось в этом году на 10%", - сказал Гасанбалаев, выступая на сессии ВЭФ "Приоритеты развития университетов Дальнего Востока и Арктики как драйверов социально-экономического и технологического развития территорий".

По его словам, участие в программе дает мощный импульс для развития региональных вузов Дальнего Востока.

"Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов, реализуется Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации - 10 лет.

Дальневосточный трек программы реализуется Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В программе "Приоритет-2030. Дальний Восток" участвуют 12 вузов ДФО.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.