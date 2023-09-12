В центре "Воин" рассматривают ДФО приоритетной территорией для открытия реготделений

Директор центра Николай Язынин добавил, что региональные отделения центра уже работают в Хабаровском крае и Республике Бурятия

ТАСС, 12 сентября. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) станет приоритетной территорией для открытия региональных отделений центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин". Об этом директор центра Николай Язынин сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

"Планы по расширению [сети центров "Воин"] у нас действительно существуют. Мы планируем расширить присутствие на всей территории Российской Федерации. Сколько это займет времени, сложно сказать. Возможно, год, возможно, больше. <...>. Дальний Восток мы рассматриваем особенно тщательно, как динамично развивающийся округ Российской Федерации", - сказал Николай Язынин.

Он отметил, что сейчас в ДФО региональные отделения центра "Воин" работают в Хабаровском крае и Республике Бурятия. Они показывают хорошие результаты, проявляют инициативу в разработке собственных методических материалов, создании уникальных, адаптированных под особенности региона программ "Зарница". Новые отделения центров в первую очередь планируют открыть на Камчатке, Сахалине и в Приморье.

Язынин также сообщил, что центр "Воин" планирует начать сотрудничество с производителями беспилотников.

"Мы смотрим на различных производителей беспроводных летательных аппаратов. Приоритет, безусловно, отдаем отечественным производителям. Мы в Белгородской области в 2024 году планируем создать полигон, на котором будем тестировать различные типы БПЛА. Возможно, мы придем к тому, что начнем мелкосерийную или так называемую отверточную сборку на партнерских мощностях в интересах нашего центра и в интересах учебного процесса", - сказал Николай Язынин.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко и зампреду правительства РФ Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО). В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструктора центра, но по более расширенной программе.

Ранее сообщалось, что центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками: в нее войдут темы по устройству и типам БПЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.