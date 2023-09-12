В музее-заповеднике им. Арсеньева открылась выставка о покорителях морей в рамках ВЭФ

Зрители увидят мемориальные предметы, связанные с историей российского мореплавания и приумножением отечественного флота

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка "Покорители морей и дары океанов в памятниках Музеев Московского Кремля" открылась в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВФЭ) в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Она стала пятым совместным проектом, реализуемым в рамках сотрудничества двух музеев.

"В этом году решили показать предметы, связанные между собой темой моря. Мы стараемся выбирать те темы, которые отзываются, прежде всего, у наших жителей с точки зрения их приморской идентичности, военно-морской идентичности. Случайных вещей не показываем", - приводит пресс-служба слова директора музея-заповедника Виктора Шалая.

По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, выставка посвящена мореходам-первооткрывателям и военным морякам. Зрители увидят мемориальные предметы, связанные с историей российского мореплавания и приумножением отечественного флота: военно-морское оружие, медали, флотоводческие ордена и мемориальные ювелирные изделия. Одним из экспонатов стало ювелирное пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, сделанное в честь прибытия во Владивосток в мае 1891 года эскадры во главе с кораблем "Память Азова", на котором великий князь цесаревич Николай Александрович совершил поездку по странам Востока.

Это уже пятый совместный проект, реализуемый в рамках сотрудничества дальневосточного и московского музеев. За предыдущие годы были впервые представлены на Дальнем Востоке государственные регалии, дипломатические дары, а также произведения искусства, напоминающие о присоединении новых территорий на протяжении всей российской истории и победах русского оружия.

Генеральным партнером стало ПАО "Новатэк", партнером - ПАО "Совкомфлот"; выставка проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.