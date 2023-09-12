В Амурской области отопительный сезон стартовал раньше из-за резкого похолодания

Готовность котельных к отопительному периоду на данный момент 90,1%, жилого фонда - 91%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Амурской области из-за резкого похолодания, официальный старт планировался 15 сентября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В Амурской области начался отопительный сезон. В связи с резким похолоданием в этом году первыми в регионе батареи потеплели в домах жителей северной части Селемджинского района - в поселках Коболдо и Златоустовск. При этом официальный старт отопительного сезона планируется с 15 сентября по 15 октября. Решение о подаче тепла в дома в каждом конкретном населенном пункте традиционно принимают главы территорий, исходя из погодных условий", - говорится в сообщении. По данным амурского гидрометцентра, в южных районах ночью также ожидаются заморозки до минус двух градусов.

Готовность котельных к отопительному периоду на данный момент 90,1%, жилого фонда - 91%. Тепловые сети успели подготовить на 88,7%, водопроводные сети - на 88,8%. По информации регионального министерства ЖКХ, это показатели немного ниже прошлого года, что объясняется масштабными ремонтами коммунальной инфраструктуры, которые ведутся по всей области.

Завершается работа по заготовке топлива на период морозов. На сегодняшний день регион на 76% от плана обеспечен углем, на 49% от плана - мазутом, запасы дров - 135% от плана. Поставки угля и мазута ожидаются в регионе в ближайшее время, рисков срывов нет.

На подготовку к отопительному сезону в Приамурье в этом году выделено более 2 млрд рублей. Из них 516,6 тыс. рублей - средства областного бюджета. На эти средства в регионе планируется заменить 87 и отремонтировать 582 котла, а также проложить 80,7 км новых инженерных сетей.