Писатели Гаглоев, Авченко и Матвеева выступят на литературном форуме в Челябинской области

Число гостей на форуме в 2023 году вырастет почти в два раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Всероссийский литературный форум "РыжийФест", где выступят писатели Евгений Гаглоев, Василий Авченко, Анна Матвеева и режиссер анимационного кино Джангир Сулейманов, пройдет в Челябинской области с 22 по 24 сентября. В этом году впервые ожидаются участники из Алтая, Якутии и Вологды, сообщила на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС организатор Всероссийского литературного форума "РыжийФест" и Южно-Уральской книжной ярмарки Наталья Соловьева.

"Мне кажется, что самые важные события форума - это встречи с писателями. У нас сегодня [на пресс-конференции] три спикера - [писатели Евгений Гаглоев, Василий Авченко, режиссер анимационного кино Джангир Сулейманов], и мы действительно вас будем ждать. Кроме того, приезжает к нам Алексей Иванов, который всегда собирает аншлаги, <…> приезжает также Анна Матвеева, которая станет в 2024 году автором Тотального диктанта. <…> Приедет также большое количество детских и подростковых писателей и много детских издательств. Уверена, что все уйдут не только с хорошими впечатлениями, но и с хорошими книгами", - сказала она.

Отмечается, что число гостей на форуме в этом году вырастет почти в два раза, будет представлена большая география, в том числе выступят региональные издательства. "Впервые приезжают Якутия, Алтай, Вологда, город Рыбинск. Это, конечно, очень интересные локальные истории, которые не купишь в книжном магазине, поэтому приходите, знакомьтесь с региональными авторами", - добавила Соловьева.

Более 100 культурно-просветительских событий форума "РыжийФест" пройдут в Челябинске, Сатке, Снежинске, Кыштыме и Нагайбакском районе с 22 по 24 сентября. В программе - книжная ярмарка, встречи с писателями, ток-шоу, лекции и мастер-классы.