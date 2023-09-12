В Рязани пройдет выставка "Конструктор с большой буквы"

Она будет приурочена к 100-летию со дня рождения конструктора ракетной и военно-космической техники Владимира Уткина

ТАСС, 12 сентября. Выставка "Конструктор с большой буквы" откроется 28 сентября в Центре имени А. И. Солженицына в Рязани. Она будет приурочена к 100-летию со дня рождения советского и российского ученого, конструктора ракетной и военно-космической техники Владимира Уткина (1923-2000), сообщили ТАСС в пресс-службе историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля (РИАМЗ).

"На выставке будут представлены предметы из фондовой коллекции музея-заповедника: памятные медали, документы, фотоматериалы, портрет Владимира Федоровича Уткина. Документы и фотографии из Научного архива РИАМЗ. Из мастерской Горбуновых - бюст В. Ф. Уткина", - говорится в сообщении.

Экспозиция, посвященная столетию со дня рождения выдающегося российского ученого, откроется в музейном центре им. А. И. Солженицына 28 сентября, работать она будет до 15 ноября.

Уроженец Рязанской области Владимир Уткин - дважды Герой Социалистического Труда, главный конструктор и начальник КБ "Южное", академик РАН. Под его руководством создано четыре поколения стратегических ракетных комплексов, более 80 типов спутников военного и научного назначения, выведено на орбиты более 300 космических аппаратов, создано несколько типов ракетоносителей, а также разработана Российская программа ракетно-космической техники.

В память выдающегося российского ученого в 2001 году учреждена Золотая медаль имени академика В. Ф. Уткина, вручаемая "За вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны" и "За вклад в развитие экономики Рязанской области", а также Серебряная медаль, которая присуждается "За активную общественную и публицистическую деятельность по проблемам космонавтики и оборонно-промышленного комплекса страны", "За достижения в научной и практической деятельности по космонавтике" и "За разработку и внедрение новой техники и технологий, создание современных высокоэффективных производств, реализацию социально значимых проектов в интересах развития Рязанской области".