В Екатеринбурге на рекламном форуме "Регионы" ожидают около 1 тыс. участников

Мероприятие пройдет 14 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. участников и более 100 спикеров ожидаются на национальном рекламном форуме "Регионы", который пройдет 14 сентября в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

"В международном выставочном центре "Екатеринбург экспо" <…> пройдет национальный рекламный форум "Регионы". <…> [В рамках форума состоятся] порядка 30 различных сессий, более 100 спикеров, и мы рассчитываем на тысячу участников", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Всего на форуме будет представлено более 30 блоков программы. В частности, участники покажут презентации лучших рекламных практик от федеральных и региональных экспертов, обсудят обзоры рынка, исследования и рейтинги. Кроме того, в рамках форума в Екатеринбурге также пройдет Первый региональный фестиваль рекламы, на котором предусмотрена конкурсная программа для рекламных компаний, брендов и агентств. "Первым" фестиваль назван потому, что с него стоит начинать фестивальную деятельность молодым региональным компаниям", - добавил Смоляков.

Также в Екатеринбурге до 29 сентября на площадке креативного кластера "Домна" проходит выставка, приуроченная к 145-летию российской рекламы. Посетить ее может любой желающий.

Вице-президент АКАР, директор АКАР Урал и СЕО агентства "Штольцман и Кац" Василий Рубан, в свою очередь, представил результаты проведенного ассоциацией опроса рекламных агентств Екатеринбурга. По результатам исследования, у 29% опрошенных агентств города с начала июня 2022-го по конец мая 2023 года увеличилось количество клиентов, 44% участников исследования отметили, что число их клиентов за указанный период не изменилось, а 27% респондентов заявили о сокращении числа клиентов.

Национальный рекламный форум (НРФ) - одно из крупнейших событий медиакоммуникационной отрасли России, ежегодно мероприятие проходит в Москве и собирает более 3 тыс. участников. НРФ "Регионы" пройдет в Екатеринбурге 14 сентября, ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.