Границы туристического центра Твери расширят на 28,5 га

По данным горадминистрации, в новые границы войдут парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и пляжная зона на Волге в Заволжском районе

ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Границы туристического центра Твери будут расширены с 215,5 до 244 га и включат в себя парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и пляжную зону на Волге в Заволжском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В настоящий момент границы туристического центра города охватывают 215,5 га, они будут увеличены на 28,5 га. Соответствующее постановление готовится и в ближайшее время оно будет опубликовано", - сказали в пресс-службе.

Это необходимо для того, чтобы на этих территориях внедрить уникальный туристический код.

"На территории ландшафтного парка "Тьмака" планируется развивать событийный туризм, увеличить количество фестивалей и праздников, которые могут быть организованы в этой общественной зоне. Парк Победы - зона для патриотических мероприятий, а городской пляж потенциально может стать площадкой для рекреационно-развлекательного туризма. Теперь мы сможем включить эти территории в концепцию формирования туркода и сделать их более комфортными", - приводит пресс-служба слова главы города Алексея Огонькова.

В пресс-службе уточнили, что весной 2022 года были определены и утверждены границы туристического центра Твери, благодаря чему город получил финансовую поддержку от Федерального агентства по туризму на формирование уникального туркода. Он включает в себя наглядные средства навигации - тактильные барельефы, таблички с QR-кодами на туристических объектах, информационные щиты и указатели. Кроме того, будут обновлены уличная инфраструктура, вывески вдоль ключевых городских пешеходных маршрутов, появятся архитектурно-художественная подсветка, новые фотозоны, арт-объекты и малые архитектурные формы. В Твери в этом году работа по формированию туркода затронет улицу Трехсвятскую, набережную Степана Разина и бульвар Радищева, добавили в пресс-службе.