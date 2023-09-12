В Ростове-на-Дону заметили трех диких кабанов

Пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова сообщила, что ведется отлов животных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Трех диких кабанов заметили жители Первомайского и Кировского районов Ростова-на-Дону, правоохранители ведут отлов животных. Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

"На территории Первомайского и Кировского районов заметили трех диких кабанов. Правоохранительные органы ведут отлов и принимают меры по обеспечению безопасности граждан", - написала Петрова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Представитель администрации обратилась к горожанам с просьбой соблюдать осторожность и напомнила, что подходить близко к диким животным опасно для жизни и здоровья.

Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что дикого кабана заметили неподалеку от детской площадки одного из жилых комплексов. Очевидцы также сняли на видео, как легковой автомобиль сбил животное, предположительно, на Театральном проспекте.