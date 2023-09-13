В Якутске к 2025 году планируют полностью обновить парк общественного транспорта

Городские власти намерены закупить почти 240 автобусов

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска намерены к 2025 году полностью обновить парк общественного транспорта, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава города Евгений Григорьев.

"В начале 2023 года достигнута договоренность со "Сбербанк Лизинг", разработана дорожная карта по закупке автобусов на 2023 год. Планируется поставка 50 единиц новых современных комфортабельных автобусов, из которых 15 автобусов большого класса поступят уже в сентябре. Еще 25 автобусов среднего класса будут приобретены частными перевозчиками для городских маршрутов, 10 автобусов выйдут на межмуниципальные перевозки. В последующие годы прогнозное количество приобретаемой техники составляет 239 единиц большого класса и среднего класса для внутригородских и пригородных маршрутов. Итого к 2025 году весь подвижной состав полностью должен быть обновлен", - сообщил Григорьев.

Он уточнил, что средний возраст машин в частном парке перевозчиков составляет 8-9 лет, при этом, согласно договорам, заключенным на осуществление городских перевозок, предельный возраст машины не должен превышать 11 лет. Ежедневный выход техники в Якутске составляет около 320 единиц автобусов, которые перевозят порядка 100 тыс. пассажиров в день.

Для совершенствования системы общественного транспорта была проведена научно-исследовательская работа и обследована действующая маршрутно-транспортная сеть города. По итогам проведенной работы сформированы параметры государственного заказа на осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, произведен расчет потребности в субсидировании регулярных перевозок Якутска, выстроена общая экономическая модель организации перевозок, в том числе затраты на обновление подвижного состава.

Как сообщали ранее городские власти, в 2024 году в Якутске планируют запустить новую сеть маршрутных автобусов.

С 2021 года окружная администрация города совместно с частными перевозчиками начала кампанию по обновлению подвижного пассажирского состава. В 2022 году при поддержке правительства Якутии были закуплены в лизинг и доставлены в Якутск 100 автобусов среднего и большого класса. Кроме того, в 2022 году в ходе ВЭФ между правительством Якутии, окружной администрацией Якутска и ВЭБ.РФ было заключено трехстороннее соглашение по проектам модернизации системы общественного транспорта города Якутска.

О форуме

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.