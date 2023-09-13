13 сентября, 07:24

В Ростове-на-Дону поймали одного из сбежавших с подворья кабанов

Поиски еще двух животных продолжаются

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Одного из трех кабанов, предположительно, сбежавших с частного подворья в Ростове-на-Дону, отловили, животное будет выпущено в естественную среду обитания. Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что дикого кабана заметили неподалеку от детской площадки одного из жилых комплексов. Очевидцы также сняли животных на ряде улиц Ростова-на-Дону.

"Минприроды оказало содействие в поимке кабана в черте города. Сотрудниками МЧС, полиции и волонтерами был отловлен один кабан. В ходе осмотра следов заболеваний обнаружено не было, принято решение выпустить его в  естественную среду обитания", - написала Петрова во "ВКонтакте", уточнив, что поиски двух других животных продолжаются. Горожан просят не подходить к диким зверям и при их обнаружении незамедлительно информировать по номеру 112. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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