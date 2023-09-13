Рассмотрение иска о водной блокаде Крыма закрыли из-за данных о Северо-Крымском канале

Соответствующие ходатайства поступили от Совета министров республики и региональных министерств, участвующих в процессе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска к украинской стороне о водной блокаде полуострова из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд определил, не выходя в совещательную комнату, что переходит к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании. В дальнейшем процесс будет вестись исключительно на бумажных носителях. Закрытое судебное разбирательство назначается на 4 октября в 12:00", - сказал судья.

С соответствующим ходатайством к суду обратились Совет министров Республики Крым и все региональные министерства, которые участвуют в процессе.

"Дело в том, что в процессе судебного разбирательства подлежат установлению юридические факты, касающиеся инфраструктуры объекта водоснабжения - Северо-Крымского канала, расположенного как на территории Республики Крым, так и за ее пределами, в том числе относительно дислокации, назначения и степени готовности, защищенности административных и промышленных объектов, средств гражданской обороны, мер обеспечения защищенности критически важных и территориально опасных объектов инфраструктуры в условиях проведения специальной военной операции", - сказала представитель Совета министров республики.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Аналогичные иски подадут по энергетической, транспортной, финансовой и другим блокадам Крыма, возникшим в результате действий Украины.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.