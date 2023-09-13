В Музей пермских древностей местный житель принес артиллерийский снаряд

Опасную находку вывезли для дальнейшего уничтожения сотрудники ОМОНа

ПЕРМЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Житель Перми принес в Музей пермских древностей артиллерийский снаряд. Об этом ТАСС сообщили в управлении Росгвардии по Пермскому краю и подтвердили в Пермском краеведческом музее.

"В дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение, что житель краевой столицы принес в музей предмет, внешне похожий на снаряд. После обследования сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку для дальнейшего уничтожения", - сообщили в Росгвардии.

В пресс-службе Пермского краеведческого музея, филиалом которого является Музей пермских древностей, ТАСС пояснили, что снаряд не был размещен в экспозиции. "По инициативе музея полиция ведет работу по обезвреживанию находки", - добавили в учреждении культуры.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что житель Перми нашел снаряд в лесу и сдал его в Музей пермских древностей, сотрудники которого якобы разместили находку в экспозиции.