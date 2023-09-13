В Чувашии в 2024 году планируют внедрить соцстандарт транспортного обслуживания населения

В нем установлены показатели качества пассажирских перевозок

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии планирует внедрить с 1 января 2024 года социальный стандарт транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах, а также на муниципальных маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. В нем установлены показатели качества пассажирских перевозок, сообщил на заседании кабинета министров республики глава Минтранса региона Владимир Осипов.

"В связи с применением утверждаемого социального стандарта на муниципальных маршрутах городов Чебоксары и Новочебоксарск проект постановления вступает в силу с 1 января 2024 года", - отметил Осипов.

По его словам, социальный стандарт также касается пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах. Осипов подчеркнул, что в документе отражены показатели качества обслуживания.

"Устанавливаются требования к доступности остановочных пунктов и транспортных средств для инвалидов, к соблюдению расписания, требования к подвижному составу по оснащению системами информирования пассажиров, кондиционирования и вентиляции салонов, безналичной оплаты проезда, требования к экологичности автобусов. На маршруты рекомендуется привлекать подвижной состав, оборудованный для использования газомоторного топлива либо приводимый в движение электродвигателем", - пояснил министр.

По информации Минтранса Чувашии, проектом постановления устанавливаются, в частности, нормативы пешей доступности остановочных пунктов от домов и социальных объектов, рекомендации по нормам наполненности салонов (не более трех человек на один кв. метр свободной площади пола салона транспортного средства). Кроме того, предусмотрены требования к частоте рейсов, соблюдению расписания и подвижному составу.