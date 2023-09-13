В Мурманской области открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Колу

Новое сооружение возвели взамен существующей конструкции, которая мешает модернизации станции Выходной и в целом комплексному развитию Мурманского транспортного узла

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новый автомобильный мост через реку Колу в Мурманской области открыли для движения, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД". Новое сооружение возвели взамен существующей конструкции, которая мешает модернизации станции Выходной и в целом комплексному развитию Мурманского транспортного узла.

"Открыли движение по автодорожному мосту через реку Колу в Мурманской области. Инженерное сооружение построили взамен существующей конструкции, которая мешает модернизации станции Выходной. Этот объект - часть проекта по созданию железнодорожной линии Выходной - Лавна. После завершения всех работ его передадут на баланс профильной компании", - говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.

Мост длиной 397 м состоит из 14 пролетов, 15 опор. Конструкция была собрана в 2014-2020 годах предыдущими застройщиками. Железнодорожники закончили эту работу: уложили асфальт на мосту и подходах, установили элементы ограждения, освещения и провели отделочные работы. Теперь предстоит демонтировать старый мост, чтобы продолжить развитие станции Выходной.

Завершение строительства моста - это одна из задач по завершению строительства Мурманского транспортного узла, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект Мурманского транспортного узла (МТУ) предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.