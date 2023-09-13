Под Калининградом перезахоронили останки 47 красноармейцев, павших в годы войны

Красноармейцы погибли в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Останки 47 красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в поселке Русское под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Останки 47 советских воинов нашли в 2022 году поисковики региональной общественной организации "Совесть". Красноармейцы погибли в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в 1945 году.

"Памятное мероприятие с возложением цветов к мемориальному комплексу братской могилы воинов состоялось 13 сентября в поселке Русское. В церемонии приняли участие ветераны, представители органов власти, Балтийского флота, поискового движения, духовенства, кадеты и юнармейцы, жители поселка", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель организации Руслан Хисамов, поисковые работы проводились в Зеленоградском муниципальном округе, недалеко от поселков Круглово, Кострово, Красновка и в районе Медведево, где шли кровопролитные бои. Установлены имена пятерых героев: это гвардии младший сержант Павел Иванович Платонов из Тульской области, гвардии красноармеец Петр Климович Куранин (Курашин) из Подмосковья, гвардии старший сержант Абдыкарим Омерзаков, уроженец Казахстана. Также останки двух воинов - гвардии ефрейтора Алексея Александровича Терехина (был призван из Архангельской области) и гвардии красноармейца Николая Константиновича Прокофьева (из Куйбышевской области) - были перенесены из первичного захоронения. В ходе церемонии перезахоронения медаль "За отвагу" Абдыкарима Омерзакова была передана почетному консулу Республики Казахстан в городе Калининграде Александру Каневскому для родственников погибшего.

Мемориальный комплекс в поселке Русское сооружен в 1982 году на месте братской могилы советских воинов, погибших в феврале - апреле 1945 года, в ходе проведения Восточно-Прусской наступательной операции. Здесь захоронены более 2 600 воинов. В их числе - пять Героев Советского Союза: майор Василий Зиновьевич Перетрухин, капитан Николай Михайлович Бровцев, капитан Виктор Леонидович Худяков, гвардии старший лейтенант Алексей Порфирьевич Сибиряков, сержант Николай Дмитриевич Волостнов. "Наша поисковая работа не прекращается, потому что на полях сражений остается еще много погибших воинов, только на территории Калининградской области более 20 тыс. пропавших без вести", - отметил Руслан Хисамов.