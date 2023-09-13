Первую в Приамурье котельную на СПГ запустят в Белогорске до конца года

В регионе ведется газификация Благовещенска, Свободного и Белогорска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Первую в Амурской области котельную, которая будет работать на сжиженном природном газе (СПГ), достроят в Белогорске до конца года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Сегодня состоялась торжественная церемония запуска завода по производству СПГ. Это очень важно, потому что он поможет нам газифицировать удаленные населенные пункты - тех, кто находится далеко от магистрального газопровода. И первым таким населенным пунктом станет город Белогорск - мы достраиваем в этом году первую котельную, которая будет работать на СПГ", - сказал он.

Орлов отметил, что в регионе сейчас ведется газификация Благовещенска, Свободного и Белогорска. "Циолковский уже переведен на газ, идут мероприятия по переводу на газ Тынды", - пояснил он.

Губернатор отметил также, что в регионе по программе "Газпром детям" за последние пять лет было построено 35 объектов. "Они по всей стране это делают, молодцы", - отметил президент.