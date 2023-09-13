В Чувашии в 2024-2026 годах заменят в 1,5 раза больше лифтов, чем за прошлые три года

На эти цели предусмотрено свыше 621 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Количество лифтов в Чувашии, которые заменят по краткосрочному плану капремонта в 2024-2026 годах, увеличится по сравнению с предыдущим трехлетним периодом в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"В 2024-2026 годы заменят в 1,5 раза больше лифтов, чем за последние три года. <…> Планы замены лифтов заложены в краткосрочном плане капитального ремонта многоквартирных домов на 2024-2026 годы республиканской программы [капремонта]", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году планируется заменить 96 лифтов, в 2025 и 2026 годах - 73 и 59 соответственно. Всего за указанный период власти намерены заменить 228 лифтов в 91 многоквартирном доме. На эти цели предусмотрено свыше 621 млн рублей.

"Мы приложим все усилия, чтобы ускорить процесс замены лифтов, которые отслужили свой срок. Хотя нынешние цифры значительно превосходят предыдущие, они все же не удовлетворительны в плане масштабов работ, необходимых для выполнения этой задачи. Наша главная цель - найти подходы и источники финансирования, чтобы ускорить этот процесс", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

По информации пресс-службы администрации главы республики, в 2021-2023 годах в Чувашии заменили 153 лифта в 50 домах, расходы составили 351,1 млн рублей. Всего в регионе насчитывается порядка 1,8 тыс. лифтов с истекшим сроком эксплуатации.