В Новосибирске представят редкие работы сибирских художников-иллюстраторов

Основными площадками фестиваля станут арт-центр "Красный", Новосибирский государственный художественный музей и выставочное пространство "ЦК-19"

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Редкие работы известных сибирских иллюстраторов впервые представят на фестивале в честь 90-летия Союза художников в Новосибирске, который будет проходить на нескольких площадках с 14 сентября до 22 ноября. Об этом рассказала на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС председатель правления арт-центра "Красный" Ульяна Новикова.

"Впервые [на "Культпросвете" мы открыли зал], который полностью будет посвящен книжной иллюстрации. В фондах нашего арт-центра скопилось большое количество детских книжек, иллюстрированных нашими новосибирскими художниками. Когда вы зайдете в этот зал, <...> вы сможете полистать книги в свободном доступе. Книги Западно-сибирского книжного издательства никого не оставляют равнодушными", - сказала Новикова.

На экспозиции представят иллюстрации таких известных художников, как Спартак Калачев, Хаим Аврутис, Александр Шуриц, Лев Серков, Эдуард Гороховский. Зрители смогут увидеть также их редкие работы.

В честь празднования юбилея Новосибирского отделения Союза художников России в городе объединят два культурных проекта: выставочный маршрут "Живописный актив Новосибирска" и ежегодный региональный фестиваль изобразительных искусств "Культпросвет".

Основными площадками фестиваля станут арт-центр "Красный", Новосибирский государственный художественный музей и выставочное пространство "ЦК-19". Их объединит единый городской выставочный маршрут "Живописный актив Новосибирска", который познакомит зрителя с творчеством художников со всей области разных эпох, направлений и жанров. Кроме того, союз художников проведет мероприятия в разных точках региона, в том числе на базе школ.

"Проекты начнут работу 14 сентября. В течение октября [до 22 ноября] будут проходить групповые и персональные выставки новосибирских художников, а также порядка 40 дополнительных мероприятий: экскурсии, творческие встречи, мастерклассы - программа очень насыщенная", - рассказала замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул.