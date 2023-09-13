Белгородская область решит проблемы с водой в Старом Осколе и Губкине

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что на эти цели выделят более 2,4 млрд рублей

ТАСС, 13 сентября. Более 2,4 млрд рублей в 2023-2024 годах будет направлено на решение проблем с водоснабжением в городах Старый Оскол и Губкин в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"У нас катастрофа с водоотведением в Старом Осколе, очень большие проблемы в Губкине. В этом году более 500 млн рублей на два города выделено из федерального бюджета. На следующий год из областного бюджета мы планируем выделить 1,1 млрд рублей на строительство очистных сооружений и более 800 млн рублей [выделяется] из федерального бюджета", - сказал губернатор.

Он добавил, что решением проблем с водоснабжением в данных городах долгое время никто не занимался. "Абсолютно брошенное хозяйство было, никто не занимался несколько десятилетий. Сейчас смысла нет искать виноватых, нужно просто эту работу выполнять", - подчеркнул глава региона.

Ранее на заседании комитетов облдумы сообщалось о том, что ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения в Старом Осколе и Губкине является сложной, это связано с высоким физическим износом сетей.