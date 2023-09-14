На Сахалине "Группа ГАЗ" займется переводом транспорта на экотопливо

По словам председателя правительства региона Алексея Белика, благодаря этому в населенных пунктах ожидается сокращение интервалов движения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская автомобильная компания "Группа ГАЗ" примет участие в обновлении парка общественного пассажирского транспорта в Сахалинской области и в переводе его на экологически чистое топливо. Соответствующее соглашение подписали стороны на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Соглашение, которое мы заключили <...>, имеет не только экономическое, но и социальное значение. Оно будет способствовать обновлению парка общественного транспорта региона, переводу его на газ. В результате воздух в населенных пунктах станет чище <...>. Интервалы движения сократятся, а вместе с ними и потери времени на дорогу, в результате повысится качество жизни", - привела пресс-служба слова председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.

По информации областных властей, стороны обязались создавать на территории островного региона благоприятные условия для эксплуатации общественного транспорта, использующего альтернативные виды топлива и энергоэффективные технологии.

VIII ВЭФ проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом было "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.