На Камчатке на вулкане Мутновском отметили повышенную сейсмоактивность

Директор регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров отметил, что извержение предсказать сложно из-за недостатка информации

ТАСС, 14 сентября. Вулкан Мутновский на Камчатке проходит стадию активизации, на нем участились вулканические землетрясения. При этом, когда может произойти извержение предсказать сложно из-за ограниченности данных, рассказал ТАСС директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

"На Мутновском сейчас повышенная сейсмическая активность, вулканические землетрясения происходят в большом количестве. Мы следим за их параметрами. При этом, когда ждать извержения - сказать очень сложно. В этом районе у нас только одна станция, и мы не имеем достаточно данных для такого прогноза", - отметил Чебров.

По его словам, сам вулкан тоже достаточно сложен для прогнозирования, поскольку у него нет ни одного записанного описания извержения за весь период наблюдений. Поэтому ученым приходится работать вслепую. "Мы, конечно, сделаем все, что сможем, но обещать точный прогноз я не могу", - добавил собеседник агентства.

Мутновский расположен в южной части полуострова Камчатка, в 80 км от Петропавловска-Камчатского. Его абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря.

В начале сентября обвал горных пород произошел в природном парке "Вулканы Камчатки". Были закрыты для посещения маршруты на вулкан Мутновский и каньон Опасный.