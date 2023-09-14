Мэр Вологды заявил о намерении провести в 2024 году форум реставраторов

Сергей Воропанов отметил недостаток квалифицированных кадров в городе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Вологды намерены провести в городе в 2024 году форум реставраторов памятников деревянного зодчества для повышения внимания к этой сфере и увеличения числа профессионалов в области. Недостаток квалифицированных кадров и лицензированных организаций замедляют реставрацию зданий, сообщил ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов после премьерного показа документально-игрового фильма "Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство" в Москве.

"В следующем году мы планируем собрать форум таких реставраторов, которые занимаются темой восстановления памятников деревянного зодчества. Сейчас профессиональных реставраторов очень мало в России, мы ограничены, скорее не ресурсами денежными, поскольку есть меценаты, а мы сейчас больше ограничены в плане тех людей, кто руками это делает", - сказал Воропанов, добавив, что еще одним сдерживающим фактором является ограниченное количество организаций, которые имеют лицензию и право на реставрацию.

Принятые меры по стимулированию реставрации, по словам мэра, позволили привлечь в город новых меценатов из других регионов. "Мы приняли нормативный акт, что если дом сгорает, то на его месте ничего нельзя построить, поэтому интерес у поджигателей деревянных домов сразу пропал, стали восстанавливать. Мы также используем и нефинансовые средства - за четыре восстановленных дома мы выдвигаем на звание "Почетного гражданина города". У нас уже есть меценаты из Москвы, из других городов", - пояснил он, отметив, что срок восстановления одного дома составляет не менее двух лет.

Воропанов добавил, что при участии меценатов планируется отреставрировать все памятники деревянного зодчества к 880-летию города, которое будет отмечаться в 2027 году. 7 объектов культурного наследия уже отреставрированы, еще 37 находятся в работе. "Меняется облик улиц, кварталов, то есть появляется изюминка города, душа города. Мы претендуем на такое звание, как "Вологда - столица деревянного зодчества", у нас уже есть туристические маршруты, один из которых посвящен объектам деревянного зодчества", - резюмировал собеседник агентства.

Премьера фильма о Христофоре Леденцове - вологодском меценате, учредителе одного из первых фондов в поддержку науки - проходила в Москве по проекту "Капитал доверия", который реализует АНО "Премия Христофора Леденцова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.