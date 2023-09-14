В Новосибирске в новом корпусе больницы будут проводить пересадку костного мозга детям

Сейчас для проведения этой процедуры их направляют в федеральные центры в других регионах

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство нового корпуса новосибирской областной больницы, где разместятся детские хирургические отделения, в том числе отделение детской онкологии, позволит проводить детям аутотрансплантацию костного мозга. Сейчас для проведения этой процедуры детей направляют в федеральные центры в других регионах, рассказала в пресс-центре ТАСС заведующая отделением детской онкологии и гематологии Новосибирской областной клинической больницы Ксения Гостева.

"Что касается перспективы [проведения аутотрансплантации костного мозга] в нашем отделении, мы эту возможность рассматриваем. <…> Это очень реально, в ближайшее время, как только у нас появится новый корпус с введением боксированных палат, этой методикой доктора овладеют очень быстро. На данный момент эти дети распределяются по федеральным центрам, основное - это Питер и Москва", - сказала Гостева.

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала, что в настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации. Семиэтажный корпус будет построен на территории новосибирской областной больницы, там будут расположены детские хирургические отделения, в частности, отделение детской онкологии с блоком септических палат. "Когда корпус введется в эксплуатацию, решится вопрос не только трансплантации костного мозга на территории Новосибирской области, но также в проекте заложен ускоритель для проведения лучевой терапии, который очень актуален для детей с опухолями нервной системы", - сказала она.

Анохина сообщила, что по итогам 2022 года на территории региона злокачественные опухоли наблюдались у 233 детей в возрасте до 14 лет и у 67 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. По ее словам, более 90% детей добиваются стойкой ремиссии после онкологических заболеваний.