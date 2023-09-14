Карадагский заповедник в Крыму проведет бесплатные экскурсии в честь 120-летия Коктебеля

В самом поселке юбилей отметят "арт-выходными"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Карадагский заповедник, расположенный вблизи крымского поселка Коктебель, проведет бесплатные экскурсии по экологической тропе и Музею истории и природы Карадага и экологической тропе, приуроченные к 120-летию Коктебеля, которое отмечается в этом году, сообщили в заповеднике. В самом поселке юбилей отметят "арт-выходными", в программу которых включены выставки, музыкальные и культурно-просветительские и другие программы.

Карадаг - горный массив в восточном Крыму, его максимальная высота - 577 м над уровнем моря. У подножия годы расположен курортный поселок Коктебель, который считается одним из главных творческих центров Крыма. В 1970 году на территории горного массива создан Карадагский природный заповедник.

"Состоятся бесплатные экскурсии по музею истории и природы Карадага, а в 12:00 гостей ждет экскурсия по экологической тропе им. доктора Т. И. Вяземского (1,5 км, 45 мин). <…> Маршрут тропы проходит по усадьбе заповедника и знакомит посетителей с историей Карадагской научной станции, с краткой биографией ее создателя - Терентия Ивановича Вяземского, геологической уникальностью и биологическим разнообразием заповедника, с флорой мемориального парка, геологией горного массива Карадаг, климатом и фауной заповедника", - говорится в сообщении.

В заповеднике уточнили, что маршрут не предполагает выхода в горы и не требует больших физических усилий. 16 сентября можно будет посетить две бесплатные экскурсии по музею истории и природы Карадага и одну - по экологической тропе.

В самом поселке с 15 по 17 сентября пройдут "арт-выходные", приуроченные к празднованию 120-летия Коктебеля. По информации Минтуризма Крыма, перед жителями и гостями Коктебеля выступит российский саксофонист-виртуоз, композитор, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня. Также в поселке пройдут традиционные "Волошинские чтения", выставка живописи и графики, ярмарка изделий ручной работы и украшений местных ремесленников, модные показы от крымских дизайнеров, кинопоказы, мастер-классы и пленэры для детей.

Официальная дата основания Коктебеля неизвестна, однако Днем поселка традиционно считается 12 сентября - в этот день в 1903 году мать поэта и художника Максимилиана Волошина приобрела в Коктебеле земельный участок. Эту дату основания дома поэта активисты и общественники поселка считают началом становления поселка.