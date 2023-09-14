Финалисты конкурса патриотической песни "Родники" выступят на сцене форума "Россия"

Финальный гала-концерт пройдет 15 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Победители и финалисты национального конкурса патриотической песни "Родники" станут участниками международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщила журналистам генеральный продюсер проекта, президент благотворительного фонда "Равенство возможностей" Елена Ульянова.

"К нам пришло 11 тысяч заявок, это только те, которые участвуют в проекте. Более 20 тыс. песен сегодня находятся в каталоге "Родников" и это песни со всей нашей огромной страны. <…> 11 ноября все наши финалисты и победители будут выступать на главной сцене большого форума "Россия", где все регионы нашей страны принимают участие", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке "ГТРК Ставрополье".

Финальный гала-концерт проекта "Родники" пройдет 15 сентября в городе Ставрополе, участниками станут 28 номинантов. Организаторы проекта сообщают, что артисты уже проводят репетиции. Каждое исполнение песни будет представлять из себя полноценный номер, сопровождаться хором, оркестром, танцевальными или театрализованными номерами.

Генеральный продюсер проекта сообщила, что организаторы приняли решение о расширении числа номинаций конкурса. "Если изначально у нас было пять номинаций, то мы буквально в последние дни приняли решение, что их будет девять: лучшая аранжировка, лучшее исполнение, лучший автор, лучший композитор, народное голосование, будет также первое, второе, третье место и Гран-при", - сказала она в ходе пресс-конференции на площадке "ГТРК Ставрополье".

Организаторы ожидают приезд коллектива, в который входят участники специальной военной операции. "Роман Разум [приедет] со своим коллективом. Они не приехали [раньше] потому, что двое членов команды [находились] на спецзадании. Они только сегодня ночью выезжают, завтра практически без репетиции выходят [на сцену]. Это песня, которой мы будем завершать конкурсную программу, - "Нас миллионы русских", - пояснила Ульянова.

Она отметила, что все исполнители будут петь вживую. "Конечно, наш концертный зал дворца культуры и спорта не сможет всех принять. Предусмотрена прямая трансляция прямо перед дворцом, есть кресла, на которые можно будет присесть и посмотреть выступления", - сообщила журналистам министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

О конкурсе и форуме

Патриотический вокальный конкурс "Родники" открылся 4 ноября 2022 года в Пятигорске. Проект организован правительством Ставропольского края, благотворительным фондом "Равенство возможностей" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.