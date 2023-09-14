В Иркутске завершился международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале"

В течение 10 дней в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии выступали победители и лауреаты международного конкурса им. П. И. Чайковского

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале", в котором приняли участие более 450 исполнителей, завершился в Иркутске, передает корреспондент ТАСС.

"Невероятный фестиваль прошел, абсолютно невероятный. Прошел в едином порыве, на одном дыхании. Каждый концерт был большим событием. Все было по нашему плану", - сказал на церемонии закрытия художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Денис Мацуев.

Всего состоялось 15 концертов. В течение 10 дней в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии выступали победители и лауреаты международного конкурса им. П. И. Чайковского, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге летом 2023 года, а также участники и призеры других международных музыкальных конкурсов. В фестивале участвовали государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Страдивари-ансамбль Мариинского театра и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.

В связи со 150-летием со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, которое отмечается в этом году, в программу фестиваля вошло много его произведений.

Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" Мацуев проводит на своей родине - в Иркутске - с 2004 года. В фестивале принимают участие известные музыканты.