Свыше 10 малых и средних компаний Кубани обучат технологиям экспорта продукции

Предпринимателей научат системному подходу к организации экспортного проекта

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Специалистов более 10 малых и средних компаний Краснодарского края обучат технологиям экспорта производимой продукции за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в связи со стартом очередного этапа акселерационной программы.

"Проект "Экспортный форсаж-2023" направлен на развитие экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса, в обучении участвуют 14 региональных компаний", - сказали в пресс-службе, отметив, что занятия будут проводиться краевым центром поддержки экспорта, учредителем которого является департамент инвестиций и развития МСП региона.

Отмечается, что Кубань вошла в число первых регионов, запустивших акселератор для экспортеров. Всего же за время реализации программы "Экспортный форсаж" обучение прошли более 50 компаний края, заключили 25 контрактов на сумму более 1 млрд рублей.

В частности, предпринимателей научат системному подходу к организации экспортного проекта - от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек. "Компании-участники будут последовательно осваивать шесть обучающих модулей с тренингами и консультациями и вместе с наставниками разрабатывать планы выхода на экспортные рынки, на это дается до 12 месяцев", - заметили в пресс-службе.

Также в рамках обучения предприниматели узнают о подготовке товара к вывозу на внешний рынок, поиске покупателя, ознакомятся с защитой объектов интеллектуальной собственности, научатся разбираться в экспортной документации. Программу обучения разработала школа экспорта Российского экспортного центра.

В пресс-службе также напомнили, что программа действует в Краснодарском крае с 2019 года в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".