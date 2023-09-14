Тверским студентам-медикам на целевом направлении на четверть увеличат ежегодные выплаты

Размер выплат по окончании 2023/2024 учебного года составит 13 793 рублей

ТАСС, 14 сентября. Власти Тверской области с 2025 года на четверть увеличат размер ежегодных выплат студентам-медколледжей, обучающимся по целевому направлению - с 13 793 рублей до 17 241 рубля. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правовых актов.

"С 2025 года для обучающихся на оценки "отлично" и "хорошо" при отсутствии оценок "удовлетворительно" по итогам зимней и летней сессий размер ежегодной выплаты составляет 17 241 рубль на каждого обучающегося", - говорится в документе.

Отмечается, что размер выплат студентам-медикам на целевом направлении по окончании 2023/2024 учебного года составит 13 793 рублей. Суммы указаны без учета НДФЛ.

В августе 2023 года на заседании правительства Тверской области было принято решение о предоставлении целевикам ежегодных выплат, а также ежемесячных выплат в зависимости от курса обучения и успеваемости. Так, в первом семестре на первом курсе студенты будут получать ежемесячно 5 748 рублей, а при сдаче сессии на "хорошо" и "отлично" размер стипендии вырастет до 7 472 рубля. С каждым годом обучения сумма для целевиков будет расти на 1 тыс. рублей.