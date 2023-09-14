В Хомутовском районе Курской области выявили очаг АЧС

В селе Прилепы установили карантин

КУРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявили на несанкционированной свалке в Хомутовском районе Курской области, в селе Прилепы установили карантин, сообщили в правительстве региона.

"На несанкционированной свалке были обнаружены трупы домашних свиней. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на наличие вируса АЧС", - говорится в сообщении.

Карантин установили в селе Прилепы, в Хомутовском районе проводят мероприятия по предотвращению распространения вируса АЧС. В зоне наблюдения в районе специалисты проводят учет поголовья свиней.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.