В Твери пройдет фестиваль исторических фильмов "Киновече"

Мероприятие откроется картиной "Пиковая дама" режиссера Петра Чардынина

ТВЕРЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Немое кино "Пиковая дама" режиссера Петра Чардынина откроет XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече", который пройдет в Тверской области с 21 по 25 сентября. Показ картины будет сопровождать народный артист РФ, пианист Юрий Розум, сообщила ТАСС программный директор фестиваля Ирина Сошникова.

"21 сентября открывается XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече". В Тверском академическом театре драмы зрителей ждет большой киноконцерт с представлением программы и площадок фестиваля, по завершении которого состоится показ картины открытия - немого короткометражного фильма 1910 года "Пиковая дама", - сказала Сошникова.

По ее словам, показ фильма будет приурочен к 150-летию со дня рождения его автора, режиссера Петра Чардынина, и откроет цикл фестивальных фильмов "Пушкиниана" по произведениям А. С. Пушкина. "Картина будет показана в сопровождение живого рояля, за которым будет народный артист РФ, пианист Юрий Розум. Он выступит в необычном для себя амплуа тапера - пианиста под экран. Безусловно, это будет настоящим подарком для зрителей кинофестиваля", - добавила собеседница агентства.

Кроме этого, в первый день кинофестиваля в тверском кинотеатре "Звезда" пройдет фильм "Нюрнберг", запланирована встреча с председателем попечительского совета "Киновече" Александром Звягинцевым, книга которого стала основой для сценария фильма, и с продюсером картины Марией Журомской. В свою очередь, в музее живописи В. М. Сидорова при поддержке Госфильмофонда РФ состоится показ короткометражного фильма 1963 года "Собирающий облака", в котором президент фестиваля, народная артистка России Светлана Дружинина сыграла роль учителя математики. Отмечается, что показ пройдет в рамках Года педагога и наставника.

В конкурсной программе "Киновече" этого года участвуют восемь картин: "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Хронос", "Русский крест", "Не хороните меня без Ивана", а также премьерные фильмы "Портной из Бруклина", "Легенда о самбо", "Ада" и "Туман".

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые состоится в Тверской области. Он пройдет с 21 по 25 сентября при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.