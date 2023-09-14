Первой премьерой сезона в пермском Театре-Театре стал аниме-мюзикл "Как пережить лето"

ПЕРМЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Мюзикл "Как пережить лето" в стиле аниме о фантазиях подростков и проведенном на даче лете стал первой премьерой сезона в Пермском академическом Театре-Театре, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рассказываем историю о том, как тинейджер в переходном возрасте обретает себя: мучительно, через неизбежную потерю чего-то важного, но еще и через сочинительство. О том, как ребенок, присваивая реальности другую форму и другой сюжет, рождается как личность. Главная героиня, Полина, любит аниме и в своем воображении превращает окружающих людей в его героев. Сочиняя параллельную вселенную, она, по сути, разрушает реальный мир, чтобы потом возвратить его себе", - рассказал художественный руководитель спектакля и Театра-Театра Борис Мильграм.

В мюзикле используются нестандартные для этого жанра направления, в том числе Nu Metal, Grange, Emo-Rock, Punk, Hip-Hop, Pop и Post Hardcore. По словам композитора спектакля Александра Марголина, группе постановщиков "повезло с кастом". "Актеры отлично подкованы музыкально, некоторые на момент начала репетиций уже владели приемами экстрим-вокала, другим пришлось освоить, например, твенг. Для инструменталистов этот проект - тоже своеобразный челлендж. В отличие от привычных для музыкантов оркестра минималистичных, иногда дублируемых партий, здесь у каждого инструмента достаточно насыщенная партитура, несущая фундаментальную функцию в композиции", - рассказал Марголин.

Пермский академический Театр-Театр - один из ведущих театров Перми. Он был создан в 1927 году как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм. Спектакли театра неоднократно были удостоены российской премии "Золотая Маска".