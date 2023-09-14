Ремонт школы в Чебоксарах, сроки окончания которого дважды переносили, завершат в декабре

Во время ремонта потребовалось необходимость в проведении дополнительных видов работ

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт школы № 7 в Чебоксарах, которая является одной из старейших в городе, завершится в декабре, сообщил во время прямой линии с жителями республики глава Чувашии Олег Николаев. Ранее срок окончания начавшихся в 2022 году работ переносили дважды.

"На сегодняшний день все работы организованы таким образом, что школа <…> обретет совершенно новый вид. <…> В декабре обязательно школа откроет свои двери для учеников", - отметил Николаев, отвечая на вопрос о том, когда завершится ремонт в чебоксарской школе № 7 имени Олега Беспалова.

По его словам, во время ремонта потребовалось необходимость в проведении дополнительных видов работ. "В ходе ремонтных работ <…> выявилось, что школа требует не просто капитального ремонта <…>, а большого количества контраварийных работ. <…> Выявилось, что школа имеет практически признаки аварийного состояния по отдельным несущим элементам", - пояснил Николаев.

По его словам, были проведены экспертизы с последующим включением новых видов работ. В результате перенесли сроки сдачи объекта. Кроме того, пришлось сменить подрядчика. Первоначально ремонт школы № 7 в Чебоксарах, начавшийся в 2022 году, планировалось завершить до конца марта 2023 года, затем сроки сдачи перенесли на август.

Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в Чебоксарах в 1955 году. В 2011 году образовательному учреждению присвоено имя воина-десантника Олега Беспалова, погибшего в Афганистане.