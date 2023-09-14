В Саратове исполнители из семи стран примут участие в конкурсе виолончелистов

Творческие состязания будут проходить с 14 по 22 сентября

САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Представители семи стран примут участие в VI Международном конкурсе виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, который открылся в Саратове. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, сообщил заслуженный деятель искусств РФ, директор конкурса Сергей Усанов.

Творческие состязания будут проходить с 14 по 22 сентября. "У нас рекордное количество участников - было подано более 70 заявок, отборочной комиссией допущено к конкурсу 55 исполнителей <...> приехали 48 человек. <…> У нас семь стран участвуют в конкурсе: Россия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Китайская Народная Республика, Южная Корея и Кыргызстан", - сказал Усанов.

По его словам, программа конкурса в основном составлена из репертуара, который играл советский виолончелист Святослав Кнушевицкий. "Конкурс уникальный, является хранителем традиций русской виолончельной школы", - добавил директор конкурса.

Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, аналогов конкурсу в России нет. "Это единственный на сегодняшний день отдельный конкурс по специальности "виолончель". В этом году конкурс проходит при финансовой поддержке министерства культуры РФ. <…> Главная идея конкурса - открыть миру новые имена, талантливых молодых исполнителей", - сказала министр.

Концерт-открытие конкурса состоялся в Саратовской областной филармонии имени Шнитке. На нем выступила победительница конкурса 2014 года, виолончелистка Дали Гуцериева.