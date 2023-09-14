В некоторых районах Кубани приостановят работу детсадов из-за ремонта водовода

Школы примут детей без организации питания

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Крымского района Краснодарского края в пятницу приостановят работу детских садов в ряде населенных пунктов в связи с ведущимися аварийно-восстановительными работами на Троицком групповом водопроводе. Школы примут детей без организации питания, сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Ранее со ссылкой на главу района сообщалось, что в четверг произошла авария на магистральном водопроводе, без водоснабжения остались Крымск и Крымский район, Новороссийск и Геленджик.

"В районе Новотроицкого железнодорожного переезда продолжается ремонт на магистральном водопроводе, из-за которого временно прекращена подача воды жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика. Завтра, 15 сентября, в поселениях, где не будет воды, <…> образовательные организации будут работать с 10:00 мск без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы", - написал Лесь.

Он пояснил, что более подробная информация будет доведена до родителей школьников классными руководителями. Лесь обратился к жителям населенных пунктов с просьбой экономить имеющиеся запасы воды.

Глава Крымского района уточнил, что из-за серьезной аварии на магистральном водопроводе "Троицкого группового водопровода" в четверг в городе Крымске, Троицком, Нижнебаканском, Молдаванском (кроме х. Орджоникидзе и х. Даманка) и Южном сельских поселениях временно была отключена вода. В работах на водопроводе задействованы специалисты РЭУ "Троицкий групповой водопровод", вся необходимая техника. "Время аварийных работ 18 часов плюс шесть часов выход на плановый режим", - добавил он.