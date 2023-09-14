Около 190 элитных саженцев сосны высадили в Карелии в рамках акции "Сохраним лес"

Для посадок использовали саженцы с улучшенными наследственными свойствами

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Карелии, представители лесной отрасли и ученые высадили 189 саженцев сосны в Прионежском районе в рамках акции "Сохраним лес". Для посадок использовали саженцы с улучшенными наследственными свойствами, сообщили в группе министерства в сети "ВКонтакте".

"Сегодня <...> специалисты лесного дела высадили 189 привитых саженцев сосны обыкновенной на площади 0,8 га на территории Петрозаводской лесосеменной плантации в Шуйском участковом лесничестве", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды региона, через 15 лет эти сосны дадут семена с улучшенными наследственными свойствами.

"Созданию данной плантации предшествовала длительная селекционно-генетическая работа с клонами плюсовых деревьев, <...> которая началась еще в 1980-е годы прошлого века, когда в республике были выращены испытательные культуры 137 лучших деревьев. Через 25 лет была проведена оценка их семенного потомства. В результате отобрали 21 дерево, черенки которых заготовили, а после под чутким руководством сотрудников Карельской лесосеменной станции привили саженцам, выращенным в тепличном комплексе "Вилга", - следует из сообщения.

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес", которая является частью нацпроекта "Экология", провели в 2019 году. За четыре года к ней присоединилось 6 млн участников, которые высадили более 220 млн деревьев. В Карелии в рамках акции с 2019 по 2022 год высадили более 3 млн деревьев и кустарников.