В центре Сахалина объявили высокую пожарную опасность

Речь идет о Смирныховском районе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 16-18 сентября пожарную опасность в центральной части Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области.

"На территории Смирныховского района (центральная часть Сахалина - прим. ТАСС) прогнозируется высокая пожарная опасность: четвертый класс пожарной опасности", - рассказали в управлении.

Сейчас в Смирныховском районе облачная погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха - плюс 23 градуса.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.